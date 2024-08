Heiß auf Hardcore: „Glitterer“-Konzert im Molotow

Seit 2018 liegt die einflussreiche US-Hardcore-Band Title Fight auf Eis – Sänger Ned Russin aber ist grundsätzlich heiß aufs Musikmachen. Nahtlos brachte er mit Glitterer ein Soloprojekt an den Start.

Das wurde größer und größer und schließlich selbst zu einer echten Band. Das aktuelle Album „Rationale“ entstand nicht mehr als One-Man-Show, sondern im Kollektiv: zwölf melodisch-vertrackte Post-Hardcore-Stücke, keins länger als drei Minuten. Gut, dass es nach „Looking Through The Shades“ (2019) und „Life Is Not A Lesson“ (2021) schon die dritte Glitterer-Platte ist: So gibt’s ausreichend Song-Material, um in der Molotow-SkyBar eine schweißtreibende Show hinzulegen.

Molotow: 12.8., 20 Uhr, 25 Euro

Plan 7 vom 9. August 2024 MOPO Plan 7 vom 9. August 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.