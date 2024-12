Heiligabend ist Feier-Zeit: X-Mas Reggae in der Fabrik

„One love, one heart, let’s get together and a-feel all right!“ Der Song von Bob Marley & The Wailers sagt eigentlich alles aus, was man über die alljährliche „X-Mas Reggae Party“ in der Fabrik wissen muss. Nirgends in Hamburg groovt der Heiligabend so geil wie hier – und das schon zum 37. Mal. Da darf zu den besten Reggae-, Dancehall- und Dub-Beats getanzt werden, dargeboten von erstklassigen Live-Acts. In diesem Jahr unter Umständen mit Extra-Rauchschwaden von Cannabis?

Die „Jamaika-Koalition“ wird Realität, wenn Szene-Pratogonisten wie Anthony Looks, Sylverheadz und Natty Dread (benannt nach Marleys Album von 1974) sich das Mikrofon in die Hand drücken wie einen Staffelstab. Mit PAT (bürgerlich Patrick Grundner) ist der einzige deutsche Leadsänger von Marleys legendärer Band The Wailers mit dabei. Und die Band We Remember Bob Marley macht genau das, des Großmeisters des Reggaes gedenken.

Entstanden ist der Reggae Ende der 1960er auf Jamaika. Erst eroberte die Musikrichtung Großbritannien, dann den Rest der Welt. Seit 2018 ist Reggae Immaterielles Kulturerbe. Mit ein bisschen Glück können Gäste übrigens – wie schon in den vorangegangenen Jahren – an dem Abend einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen bei Papa Curvin auf Jamaika gewinnen.

Fabrik: 24.12., 22 Uhr, 25 Euro, fabrik.de

