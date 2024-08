Hammer Sommerfestival: Hier spielt die Musik!

Laut und bunt wird es, wenn die Stadtteilinitiative Hamm das Sommerfestival veranstaltet. Von Mittwoch bis Sonntag gibt es Konzerte satt.

Am Mittwoch spielen Mick Mason, Kliff und das Weather Report Project und am Donnerstag Alexander Reuter, Amber And The Moon und Paul Botters Elephant (16-22 Uhr). Am Freitag steigt der 38. „Hamburg Bandcontest“ (15-22 Uhr). Samstag unterhalten unter aanderem St. Pauli Soulmachine, Rudolf Rock & die Schocker sowie Kosmonovski (12-24 Uhr). Als krönenden Abschluss gibt es Sonntag das Kinderfest (12-16 Uhr), Classic Live (16.30 Uhr) sowie den beliebten Flohmarkt (ab 12 Uhr). Nix wie hin! (ksch)

Hammer Park: 14.-18.8., Festivalbecher statt Eintritt: 5 Euro

