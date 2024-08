Hamburger Kult-Club „Knust“ feiert Geburtstag

Wer das Wort „Knust“ googelt, bekommt so einiges an Treffern angezeigt. Den Torwart vom SC Chemie Halle Leuna, Wolfgang Knust, zum Beispiel. Die ghanaische Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi oder das Endstück vom Brot. In Hamburg kennt man nur ein Knust und das ist natürlich die Live-Location am Neuen Kamp.

1976 eröffnete das Knust an der Brandstwiete in der Altstadt und bot legendären Bands wie R.E.M. sowie unvergessenen Legenden wie Jeff Buckley eine Bühne. 2003 folgte der Umzug nach St. Pauli, bis heute gehört der Club dank seines passionierten Teams und einer großartigen Live-Atmosphäre zu den beliebtesten Konzertläden der Stadt.

Band 100 Kilo Herz tritt zum Geburtstag auf

Seinen Geburtstag feiert der Laden alljährlich ungeachtet irgendwelcher krummer Zahlen und so heißt es diesmal: 27 + 21. Zu Gast sind 100 Kilo Herz. Anno 2015 gegründet, benannt nach einem Song von Muff Potter, haben die Brass-Punks aus Leipzig bislang drei Alben veröffentlicht. Zuletzt gab es eine Umbesetzung, der neue Bassist und Sänger heißt Steffen, am Sound hat sich nichts geändert: Tanzbar zwischen Punk und Ska, inhaltlich-politisch mit klarer Kante, für Fans von Feine Sahne Fischfilet, so könnte man es auf den Punkt bringen. Im Vorprogramm spielt das Elektro-Punk-Duo Nein Danke, zur Aftershowparty erklingt Cumbia im Viertel. Vor den Acts gibt’s ab 17 Uhr das Warm-up auf dem Lattenplatz. (ins)

Knust: 2.8., 20 Uhr, 22 Euro

