Kunst-Stars zeigen ihre Werke in Hamburg: Alles so schön bunt hier!

Wild und farbenfroh sind die Räume, als hätte uns eine Zeitmaschine direkt in die 70er Jahre mit ihrem knallbunten Design katapultiert. Überall Skulpturen, mal dünn, mal dick, manche wie große Puppen, manche wie Wesen aus einem Horrorfilm – die Kunst-Welt von Knebl & Scheirl ist außergewöhnlich.

Mit der letzten noch zu Lebzeiten gemeinsam mit Harald Falckenberg entwickelten Ausstellung „Passage“ widmen die Deichtorhallen dem Duo jetzt ihre erste große Präsentation in Deutschland.

Knebl und Scheirl – zwei der schillerndsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene

Seit 2019 realisieren Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl, die auch privat ein Paar sind, ihre Projekte gemeinsam. In ihren multimedialen Installationen setzen sie sich auf mutige, innovative, aber auch humorvolle Weise mit zeitgenössischen Fragen auseinander. Knebl, 1970 geboren, und Scheirl, Jahrgang 1956, zählen zweifellos zu den schillerndsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene, zeigten ihre Werke auf allen großen Schauen, von der Documenta bis zur Biennale in Venedig.

Eine Ausstellung von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl im Jahr 2020 in Österreich picture alliance / DIETMAR STIPLOVSEK / APA / picturedesk.com | DIETMAR STIPLOVSEK Eine Ausstellung von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl im Jahr 2020 in Österreich

Über alle Etagen des Sammlungsgebäudes erschaffen sie in einem Mix aus Skulptur, Malerei, Design, Inszenierung, Fotografie und Film begehbare, verführerische Welten, die die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann ziehen. Die Ausstellung wird im dritten und vierten Stock ergänzt durch Werke von Studierenden der Hochschule für bildende Künste und von Arbeiten Studierender der Klasse für Transmediale Kunst von Jakob Lena Knebl an der Universität für angewandte Kunst in Wien.

Beherrschende Themen in der Kunst von Knebl und Scheirl sind Körperideale und Gender-Identitäten. Doch was heute oft verbissen und dogmatisch diskutiert wird, präsentieren die beiden mit einer großen Portion Exzentrik und viel Humor. Knebl sagte dazu einmal: „Ich möchte nicht gleich eine Abwehrhaltung provozieren, ich arbeite lieber mit Verführung und Einladung.“ Und das ist definitiv gelungen!

Sammlung Falckenberg: Wilstorfer Str. 71, Harburg, bis 15.9., Fr-So öffentliche Führungen, 16 Euro, Buchung erforderlich unter tickets.deichtorhallen.de; erster Sonntag im Monat ohne Anmeldung, 12 bis 17 Uhr, 11 Euro

Immer wissen, was los ist – mit Plan7 in der WochenMOPO!

Die aktuelle Titelseite von Plan7 – der Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag am Kiosk). MOPO Die aktuelle Titelseite von Plan7 – der Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag am Kiosk).

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.