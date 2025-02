Hamburg-Premiere: Eine abenteuerliche Reise

Abenteuer erleben, das wollten Timo Götz und Salima Oudefel, als sie sich im Jahr 2022 mit ihren beiden kleinen Töchtern von Deutschland aus aufmachten, um den Nahen und Fernen Osten zu erkunden.

„Nicht zu wissen, wo wir am Abend landen, hat Spaß gemacht“, sagen sie. Nach 2016 war es bereits die zweite große Reise des Paares. Wieder verkauften sie Möbel, Kleider und Auto, um eine Weile von dem Ersparten leben zu können. Wo es sich anbot, verdienten sie sich etwas dazu oder machten sich nützlich als Gegenleistung für die Gastfreundschaft, die sie überall erfuhren. In Georgien entdeckt Salima, dass sie schwanger ist, im indischen Goa bringt sie Baby Enya zur Welt – alles meistern sie, doch dann schlägt das Unternehmen in einen Albtraum um … Timo und Salima stellen ihre Doku heute im Zeise vor.

Zeise: 17.2., 20 Uhr, 11 Euro, Tel. 30603682, zeise.de

Plan7-Woche ab 14. Februar 2025 MOPO Plan7-Woche ab 14. Februar 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.