Hamburg Dungeon: Nichts für Angsthasen!

Es wird früh dunkel, Nebel wabert durch die Gassen der Speicherstadt: Halloween – das Fest der Feste für das Gruselkabinett Hamburg Dungeon! Klar, dass es an den Tagen rund um Halloween eine Extraportion Nervenkitzel gibt. Die anderthalbstündigen „Dämmer Shows“ bieten mit noch unheimlicheren Effekten, zusätzlichen Schauspielern und besonders schauriger Atmosphäre noch mehr Schreckmomente für Gruselfans.

Der reguläre Rundgang bekommt also eine Halloween-Auffrischungskur: Historien-Horror als Einstimmung und Inspiration für die Kostümparty.

Halloween-Auffrischungskur für den Besuch im Hamburg Dungeon

Die Besucherinnen und Besucher erleben hautnah, wie in einer verlassenen Heilanstalt des 18. Jahrhunderts ein Geistlicher einer Besessenen einen Dämon austreiben will. Doch der Exorzismus misslingt aufs Fürchterlichste … Die festen Dungeon-Shows – Pestkrankenhaus, Inquisition, Weihnachtsflut, Folterkammer und Co. – gibt es natürlich auch, aber mit erhöhtem Gruselfaktor. Die „Dämmer Shows“ sind nichts für Menschen mit schwachen Nerven. (jh)

Hamburg Dungeon: Bis 2.11., je 17.30 Uhr, 28 Euro

