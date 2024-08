Großes Kino: „Gefährliche Brandung“ – ein Film-Hit der 90er Jahre

Kino-Tipp der Woche: „Die Präsidenten“, eine Gruppe Männer mit Masken von Nixon, Reagan und Co., überfallen reihenweise Banken an der Westküste der USA. Das FBI ist ratlos.

Neuling Johnny Utah (Keanu Reeves) hat eine These: Es könnten Surfer sein. Er schleust sich in die Szene ein und freundet sich mit Bodhi (Patrick Swayze) an, dem charismatischen Anführer einer Clique, die vermutlich etwas mit den Überfällen zu tun hat. Doch Johnny identifiziert sich zunehmend mit dem Lebensstil der Gruppe und gerät in einen Gewissenskonflikt.

Die Action: grandios! Die Story: vielschichtig und intelligent. Die Bilder: faszinierend. Regisseurin Kathryn Bigelow (sechs Oscars für ihr Kriegsdrama „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“) landete mit dem Film in den frühen 90er Jahren einen Riesen-Hit. „Gefährliche Brandung“ ist kein bisschen gealtert und immer noch großartig. (geb)

Vorstellungen: 6.8., UCI (alle), Zeise, (OmU) Zeise Open Air (7.8., OmU)

