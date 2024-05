Kostenlos ins Kino: Von Freiheit und Zwängen

Am 13. Mai läuft im Zeise der Dokumentarfilm „Surf On, Europe!“ – gratis für die Zuschauer.

In der Doku werden drei Surf-Begeisterte vorgestellt, die mit sozialen und politischen Hindernissen zu kämpfen haben. Majid, ein Kitesurf-Lehrer in Tarifa (Spanien), sehnt sich nach seiner Familie, die wegen Visa-Beschränkungen in Marokko feststeckt. Er bahnt sich seinen Weg durch den Bürokratie-Dschungel.

Europas Versprechen von Freiheit

Im französischen Biarritz organisiert Profi-Surferin Margaux mit Freunden das erste LGBTQ-freundliche Surf-Festival Europas. Und Rosy, aufgewachsen im Nordirlandkonflikt, entkam den Unruhen in Derry durch das Surfen. In „Surf On, Europe!“ geht es um Europas Versprechen von Freiheit – und die Herausforderungen, die es bedrohen. Der Film läuft 90 Minuten, Kinobesucher sollten sich vorher Plätze reservieren.

Zeise: 13. Mai, 18 Uhr, Eintritt frei, mit Anmeldung unter www.zeise.de

