Glanzvolle Gala zum Geburtstag: Große Revue am First Stage Theater

Neun Jahre First Stage Theater! Versteht sich, dass die Altonaer Bühne den Geburtstag gebührend feiert und an Glitzer und Glamour nicht gespart wird. Mit von der Partie sind in diesem Jahr mehr als 40 Musical-Studentinnen und -studenten der First Stage School – darunter etliche Nachwuchstalente, die erstmals ihr Können im Rampenlicht zeigen.

Gute Gründe, sich auf die große Jubiläumsgala zu freuen, hat auch das Publikum. Musik- und Theaterfans verspricht der Abend ein vielfältiges Programm. Beachtlich: die enorme Bandbreite aus Musical- und Schauspielszenen, einfallsreichen Choreografien und Tanznummern, eingängigen Songs und mitreißenden Melodien. Wobei die Mitwirkenden die Zuschauer eine Achterbahnfahrt der Gefühle erleben lassen. Auf einen berührenden Auftritt folgt vielleicht eine freche und höchst amüsante Darbietung. Oder ein Musical-Highlight mit Gänsehautmomenten.

Ein buntes Show-Spektakel zum großen Jubiläum

Was die unterschiedlichen Beiträge eint? Sie alle bezeugen eindrucksvoll: Eine gute Ausbildung ist alles. Das zeigt das bunte Show-Spektakel, das die jungen Künstlerinnen und Künstler aller drei Ausbildungsjahrgänge gemeinsam auf die Beine gestellt haben, und nun in einer energiegeladenen Performance präsentieren. Doch auch von den ersten Schritten der Nachwuchskräfte auf dem Weg zum Profi erzählt die lockere Nummernrevue. Und sie vermittelt einen Eindruck von der Arbeit junger Show-Talente, die Leidenschaft fürs Musical entfalten und für eine Bühnenlaufbahn alles geben.

Das Publikum darf gespannt sein auf die Fülle künstlerischer Häppchen, die das „Gala-Büffet“ bereithält. An diesem Abend sollte zwischen beschwingten Eigenchoreografien und Kultmusical-Szenen für jeden Geschmack etwas dabei sein.

First Stage Theater: 26.2.-16.3., 19 Uhr, Tickets ab 30 Euro, firststagehamburg.de

