Fröhlich-bunter Ausnahmezustand: Die Altonale wird 25!

Es begann als eher kleines Stadtteilfest, heute ist die Altonale eines der vielfältigsten Kulturfestivals Norddeutschlands – und feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: 25 Jahre gibt es die Altonale bereits! An 17 Tagen befinden sich die Altonaer Altstadt und Ottensen im fröhlich-bunten Ausnahmezustand: Rund 1000 Künstlerinnen und Künstler locken die Besucherinnen und Besucher mit mehr als 100 Veranstaltungen.

In diesem Jahr findet das Festival etwas früher als sonst statt, vom 24. Mai bis 9. Juni. Was das Programm betrifft, heißt es auch dieses Mal wieder: nicht kleckern, sondern klotzen!

Hamburg: Die Altonale feiert 25. Jubiläum

Mehrere Hundert Einzelveranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Theater, Film, Musik und Literatur gibt es. Dabei sucht die Altonale immer nach neuen ungewöhnlichen Orten. Ein fester Bestandteil ist jedoch das Festivalzentrum auf dem Platz der Republik. Hier wird mehr als zwei Wochen lang ein aktuelles Programm aus allen Altonale-Kultursparten geboten.

Weitere Highlights: Der Flohmarkt rund um den Park, der Kunstmarkt auf der Christianswiese, die Infomeile Buntes Altona und das Straßenkunstfestival STAMP, das am letzten Festivalwochenende zeitgleich mit dem Straßenfest gefeiert wird. Die Veranstaltungsorte sind wieder über ganz Altona und Ottensen verteilt, vom Altonaer Museum über das Lichtmess-Kino bis zur Christianskirche, dazu gibt es zahlreiche Bühnen im Freien.

Festivalzentrum auf dem Platz der Republik

Beim Wettbewerb um den Kunstpreis verwandelt sich halb Altona in eine Galerie. In den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte stellen Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus und bewerben sich um den Preis, der in diesem Jahr unter dem Motto ‚Transparenz‘ steht. Genauso alt wie die Altonale ist übrigens der Hamburg-Film „Absolute Giganten“ von Sebastian Schipper, der im Filmprogramm gezeigt wird (Hafenbahnhof, 2.6., 19.30 Uhr).

Auch die Zukunft ist ein Thema: Bei „Altonale visionär“ geht es um Nachhaltigkeit und Energieerzeugung. „Visionär“ ist konzipiert für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene; aber auch die erwachsene Begleitung kann hier auf unterhaltsame Weise noch viel lernen: An Upcycling- und Do-it-yourself-Stationen wird gezeigt, was man aus Müll noch Tolles machen kann, wie man mit weniger Plastik auskommt und Lebensmittel vor dem Wegschmeißen bewahrt. Außerdem gibt’s eine spannende Ausstellung über Gesundheit, ein „Labor“ mit 3D-Drucker und viele weitere interessante Stationen. (geb)

Altonale: 24.5.-9.6., div. Orte, altonale.de

