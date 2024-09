First Stage Theater: Musical-Klassiker mit eigenem Charakter

Erfolg auf ganzer Linie: „A Chorus Line“ am First Stage Theater. Das weltberühmte Broadway-Musical begeistert hier in vielerlei Hinsicht – vorrangig natürlich durch die packende Story, die dem Publikum einen ernüchternden Blick hinter die Glitzer- und Glamourfassade des Showgeschäfts gewährt.

Der Musical-Klassiker von James Kirkwood jr. und Nicholas Dante, der 1975 Premiere feierte, erzählt von einer Audition, veranstaltet vom gefürchteten Star-Choreografen Zach. „… jeder Schritt muss sitzen. Wer einen Fehler macht, fliegt raus!“

First Stage Theater zeigt „A Chorus Line“

„Ich hoff’, ich schaff’ es“! Davon, in der neuen Show einen Platz zu finden, träumen alle, die sich dem knallharten Auswahlverfahren des Erfolgsregisseurs stellen. Der allerdings macht es den Bewerberinnen und Bewerbern extra schwer, die sich nichts sehnlicher wünschen, als in ihrem Traumjob Fuß zu fassen. Wer sind diese jungen Menschen? Warum drängt es sie, allen Strapazen und Schikanen zum Trotz, ins Rampenlicht? Um sie emotional herauszufordern, lässt Zach (überzeugend hart und herzlos gespielt von Benjamin Plautz), die Kandidaten einen nach dem anderen vortreten und Persönliches offenbaren.

Großartig gelingt es den Darstellern der Casting-Absolventen – und das ist eine der Stärken dieser ersten freien Inszenierung (Regie und Choreografie: Till Nau) ­–, die Zuschauer mit ihren Figuren vertraut zu machen, als in Wesen und Temperament völlig unterschiedlichen Charakteren, deren Lebensgeschichten zu Herzen gehen. Sie drehen sich um die Suche nach der eigenen Identität, handeln von Liebe und Familie.

Drama, Tanz und Liebe: „A Chorus Line“ erstmals in deutscher Fassung

Den dramatischen Höhepunkt bildet Zachs Beziehung zu Solotänzerin Cassie (ausdrucksstark: Natascha Cecilia Hill). Die Spannungen verschärfen sich, als auch seine Ex-Geliebte plötzlich zum Vortanzen erscheint.

Das First Stage Theater zeigt „A Chorus Line“ erstmals in der neuen deutschen Fassung von Robin Kulisch. Mehr als 40 Nachwuchskünstler und -künstlerinnen, bringen eine energiegeladene Performance mit großartigen Tanznummern und mitreißenden Songs auf die Bühne. (bs)

First Stage Theater: bis 12.10., diverse Uhrzeiten, ab 39 Euro, Tel. 401132727, firststagehamburg.de