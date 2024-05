Ausstellung im Überseequartier: Afrika – absolut atemberaubend ​​​​​​​

In den ersten zwanzig Jahren seines Lebens zog es ihn vor die Kamera: Der 1958 in Hamburg geborene Michael Poliza spielte in mehr als 70 TV-Filmen mit („Tadellöser & Wolff “). Später studierte er Computertechnik, gründete eine IT–Firma. Doch dann packte ihn das Fernweh: Nach einer Schiffsreise um die Welt ließ er sich 2002 in Kapstadt nieder. Heute gilt er als einer der renommiertesten Wildtier– und Abenteuerfotografen. Seine Bilder aus Ostafrika sind nun auf dem Überseeboulevard zu bewundern.

Ein Felsen, der mitten aus dem Logipi–Salzsee in Kenia ragt, ein Ritual junger Massai–Männer, eine Berggorilla–Familie, Giraffen oder eine aufgeschreckte Herde Gnus – Poliza hat ein Gespür für die Schönheit der Landschaft und den richtigen Moment.

Michael Poliza: Erst vor, jetzt hinter der Kamera

Über das Motiv einer sich schnell bewegenden Gnu–Herde berichtete er: „Ich spürte plötzlich eine Aufregung, die ich in dem Moment nicht richtig einordnen konnte. Erst abends, als ich mir meine Fotos auf dem Computer genauer ansah, erkannte ich im Hintergrund eine Löwin, die gerade ein Gnu erbeutet hatte. In der Naturfotografie kommt es immer auf den richtigen Moment an – dann trifft gute Vorbereitung auf Gelegenheit.“

Für die neue Open–Art–Ausstellung wurden aus seinem beeindruckenden Portfolio Motive Ostafrikas gewählt. Sie sind in Äthiopien, Kenia, Uganda, Ruanda und Tansania auf rund 30 Reisen in den letzten zwölf Jahren entstanden. Und natürlich hat Poliza ein Anliegen, möchte mit seinen Fotografien den Menschen die Bedeutung und die Schönheit der letzten Naturparadiese nahebringen: „Ich habe unglaubliche Landschaften gesehen, die durch die Abwesenheit des Menschen unberührt und von einzigartiger Schönheit sind. Niemand besitzt eine größere Designkraft als die Natur.“ (geb)

