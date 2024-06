Es zerreißt einem fast das Herz: Das Tagebuch der Anne Frank auf der Bühne

Anne Frank – über die Geschichte des jüdischen deutschen Mädchens wissen wir im Grunde alles: das jahrelange Verstecken vor den Nazis, die zermürbenden Lebensumstände der Familie, ihre intimsten Empfindungen. Das alles hat sie ihrem Tagebuch anvertraut, dem bedeutendsten Dokument der Judenverfolgung.

Nun hat sich Lars Ceglecki, Regisseur und Hausherr am Theater das Zimmer, zum Gedenken an Anne Frank (wäre am 12. Juni 95 Jahre alt geworden) dem Werk auf seine Weise genähert – und dem Stoff neue Facetten und bestürzende Aktualität abgewinnen können. Er inszenierte ihn erstmals als Bühnenmonolog. Konzentriert auf das, was der Zwangsgemeinschaft bei ihren tagtäglichen Sorgen im Hinterhausversteck verborgen blieb: die Entwicklung des 13-jährigen Mädchens zur klugen, selbstbewussten jungen Frau, die es kaum erwarten kann, endlich in Frieden und Freiheit zu leben („Irgendwann muss der Mist doch mal vorbei sein“) und als Schriftstellerin durchzustarten.

Der Glückstreffer für die Inszenierung: Savannah Robold. Geradezu schmerzlich eindrucksvoll wächst die junge Schauspielerin (im zweiten Ausbildungsjahr) über eine bloße Rolle hinaus. Sie verkörpert die lebenshungrige Anne Frank derart intensiv und authentisch, dass es Zuschauer:innen, die in Hamburgs kleinstem Theater hautnah an der Geschichte dran sind, fast das Herz zerreißt. (bs)

Theater das Zimmer: bis 30.6. (je Do-So), div. Zeiten, Washingtonallee 42, 29/19 Euro

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.