Es wird schamlos: Podcast „Beste Freundinnen“ live in Hamburg

Alles begann in der Männer-Umkleide: Zwei richtig gute Freunde, die über Liebe, Freundschaft plus, Beziehungen und Sex sprechen. Daraus entstand vor zehn Jahren die Idee zum Podcast „Beste Freundinnen“.

Dass sie bis heute durchgehalten und in der immer pluralistischer werdenden Podcast-Welt nach wie vor ihren Platz haben, zeugt von ihrem Erfolg. Mit Witz und Tiefe und viel Selbstironie kommen Max und Jakob, die eigentlich Timo Neitzel und Lukas Klaschinski heißen, nun mit ihrem Live-Podcast in die Laeiszhalle. Sie versprechen eine schamlose Show, bei der es all das hören gibt, was sonst „Zu hart für den Podcast“ ist. (jh)

Laeiszhalle: 8.10., 20 Uhr, Tickets für 34 Euro

