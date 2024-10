Es wird einmal ein Wunder gescheh’n: Show über Zarah Leander im St. Pauli-Theater

„Ich bin ein Starrr. Ein grrroßer Starrr!“ Singt Tim Fischer – und rollt das R genauso schön wie Zarah Leander. Zum letzten Mal schlüpft der großartige Chansonnier in die Rolle der berühmten Diva und behauptet in seinem sensationellen Liederabend: „Ich bin die Leander – Zarah auf Probe“. Letztere Anspielung ist dabei wörtlich gemeint, denn der Abend ist angelegt als fiktive Probe zu einer bevorstehenden Tournee, die so durchaus 1948 in Hamburg hätte stattfinden können.

Damals plante die populäre Sängerin und Schauspielerin tatsächlich ihr Comeback. Zwischen den Liedern, die sie berühmt machten – „Kann denn Liebe Sünde sein?“ und „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“ – erinnert sich Tim Fischer alias Zarah an ihre Vergangenheit in der Nazi-Zeit: Hitler war ein Fan, Goebbels von ihrem Erfolg beeindruckt.

Toller Abend mit Tim Fischer

Die Texte zu diesem beeindruckenden Abend stammen von Autor und Kabarettist Ulrich Heissig und Tim Fischer selbst. Der verwandelt sich perfekt in jene geheimnisvolle Dame mit dunkler Stimme und ebensolcher Vergangenheit. (pst)

St. Pauli-Theater: 3.-6.10., je 19.30 Uhr (So 18 Uhr), 39,90/49,90 Euro, Tel. 47110666, st-pauli-theater.de

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.