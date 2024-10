Einmaliges Angebot: Am Feiertag gibt’s Kino-Spaß für lau

Stellen Sie sich vor, es ist Feiertag und Sie können kostenfrei ins Kino! Genau das hat sich das Filmfest Hamburg für den Tag der Deutschen Einheit ausgedacht.

Alle Hamburger:innen sind eingeladen, Filmfest-Filme, die an dem Tag in den fünf Festivalkinos (Abaton, Studio-Kino, Metropolis, Cinemaxx-Dammtor und Passage) laufen, kostenfrei zu besuchen. Auch die neun „Filmfest ums Eck“-Kinos (Alabama, Koralle Lichtspielhaus, Magazin, 3001, Blankeneser Kino, Hansa-Filmstudio, Savoy, Astor-Film-Lounge und Zeise) werden sich mit jeweils einer Vorführung beteiligen.

„Filmfest Hamburg“ lädt alle ein

Mit der Aktion, die von der Behörde für Kultur und Medien finanziert und der Hapag-Lloyd-Stiftung in Sachen Film-Untertitelung unterstützt wird, möchte sich das Filmfest stärker in der Stadt verankern. Es sollen Menschen angesprochen werden, die das Festival (noch) nicht kennen, die selten oder noch nie im Kino waren und deren Teilhabe am kulturellen Leben aus verschiedenen Gründen erschwert ist.

Der Kinderfilm „Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission“ startet um 11 Uhr im Cinemaxx. Filmfest Der Kinderfilm „Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission“ startet um 11 Uhr im Cinemaxx.

Die neue Festival-Leiterin Malika Rabahallah ist ganz aus dem Häuschen: „Am Tag der Deutschen Einheit sitzen wir hier in Hamburg gemeinsam im Kino, um zusammen zu lachen und zu weinen und nach dem Film zu diskutieren … Mehr Einheit geht nicht!“ Wichtig: Auch für die kostenfreien Vorführungen sind Tickets erforderlich. Das Angebot ist zwar groß und vielfältig. Aber wer jetzt noch will, muss schnell sein!

Kostenlose Tickets: Schnell sein lohnt sich!

Am 29. September werden noch einmal Kontingente freigeschaltet – für einige Filme sind die Tickets schon knapp, darunter „Pooja, Sir“ und „Quiet Life“ (CinemaxX), sowie „Souleymane’s Story“ und „Jippies Hochzeit“ (Abaton). Für andere stehen die Chancen noch gut. Für die Doku „Super/Man: The Christopher Reeve Story“ (Savoy, 10 Uhr) sowie für den Thriller „Stranger Eyes“ (Cinemaxx, 21 Uhr) gibt’s noch ein größeres Online-Kontingent.

Tipp: Es wird auch noch Restkarten an der Tageskasse geben. Menschen, die kein Internet haben, können die Tickets über die Reservix-Telefon-Hotline buchen. (ksch)

Tag des freien Eintritts: 3.10., Infos und Tickets zu den Filmen und teilnehmenden Kinos: filmfesthamburg.de, Hotline: Tel. 42237942

Der Plan 7 vom 27. September 2024 MOPO Der Plan 7 vom 27. September 2024

