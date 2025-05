Einfach großartig: Gratis-Comic-Tag – in der ganzen Stadt

Längst vorbei sind die Zeiten, als Comics einen miesen Ruf hatten, nämlich als nährstoffarmes Lesefutter für Faule und Tagträumer. Und ganz egal, ob sie nun mit dem Titel „Graphic Novels“ geadelt werden oder „Comix“ genannt werden – die Branche ist quicklebendig.

Das zeigt sich auch an dem alljährlich stattfindenden „Gratis Comic Tag“, zu dem die einschlägigen Verlage und Buchhandlungen in ganz Deutschland einladen. Der Clou: Extra für dieses Fest der bunten Bilderfolgen werden 22 Hefte produziert, die an junge und alte Fans verteilt werden. Verantwortlich dafür zeichnen die Verlage, darunter Generalisten wie Carlsen, Loewe oder Ueberreuter, aber eben auch Spezialisten wie Reprodukt, Kibitz, Cross Cult und andere.

Comiczeichner:innen persönlich treffen

Natürlich ist die Bandbreite riesig; die Klassiker sind vertreten – von Donald Duck bis zu den Superhelden Spider-Man, Batman und Co. – und natürlich gibt’s auch viel Neues zu entdecken. Etwa die herrlichen „Kiste“-Comics von Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschötter. Taugen auf jeden Fall, um die Kinder von der Spielekonsole wegzulocken.

Damit niemand zu einer kopflosen Odyssee durch unsere Metropole antreten muss, findet sich auf der Website der Veranstaltung alles Wissenswerte und besonders die Buchhandlungen und Bücherhallen, in denen es etwas zu finden gibt. Auch hier teilen sich die gastgebenden Läden wieder in All-inclusive-Vollsortimenter (also Thalia oder Heymann) und kleine Nischenbesetzer, bei denen sich das ganze Angebot um Comics dreht, also zum Beispiel Strips & Stories (Wohlwillstraße), Comicladen-Kollektiv (Fruchtallee) oder „Der Comicladen mit Steinchen“ (Mundsburger Damm).

In allen Buchhandlungen, die mitmachen, gibt es nicht nur Gratishefte, es besteht auch die Möglichkeit, vor Ort Comiczeichner:innen zu treffen, mit Expert:innen ins Gespräch zu kommen und sich generell intensiver über die wunderbare Welt der Comics zu informieren. Tolle Geschichten suchen sich immer den richtigen Weg und finden das Medium, das zu ihnen passt. Und hier geschieht das eben im feinen Zusammenspiel von Text und Bild.

„Gratis Comic Tag“: 10.5., Informationen und Orte unter www.gratiscomictag.de

