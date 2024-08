Ein Abend voller Hochspannung: Hamburger Kinos zeigen Alfred Hitchcock-Filme

„Eine Stadt sieht einen Film“: Dieses Gemeinschaftsprojekt der Hamburger Programmkinos gibt es seit 2016. Aber dieses Jahr wurde das Konzept geändert.

Besser hätte man es nicht arrangieren können: Am 13. August zeigen 13 Kinos Filme eines der größten Regisseure aller Zeiten – Alfred Hitchcock. Er wurde am 13. August vor 125 Jahren geboren.

13 Kinos zeigen Alfred-Hitchcock Filme

Den Auftakt macht um 17 Uhr das Metropolis mit dem Geburtstags-Special „Short Suspense Moments“. Gezeigt werden Kurzfilme, historische Kinotrailer und Bonusmaterial, teils von raren zeitgenössischen 16-mm-Kopien; der Eintritt ist frei! Um 19.30 Uhr geht es weiter mit dem Stummfilm „The Lodger“ (am Klavier Stephen Horne) und einem Gespräch mit Buchautor Jens Wawrczeck.

„Vertigo“ läuft im Abaton (20 Uhr, OmU, mit Einführung). imago images/Mary Evans „Vertigo“ läuft im Abaton (20 Uhr, OmU, mit Einführung).

Wer einfach einen der Klassiker noch einmal auf der großen Leinwand sehen möchte, hat die Qual der Wahl. Wie wäre es mit „Der Mann, der zu viel wusste“ mit Doris Day und James Stewart (Elbe, 18 Uhr)? Oder „Strangers On A Train“ (3001, 19 Uhr, OV)? Sehr zu empfehlen, aber nichts für Zartbesaitete ist „Frenzy“ (Magazin, 20.30 Uhr, dt. Fassung).

Auch Alma Hitchcock wird gedacht

Alma Hitchcock war übrigens die wichtigste Beraterin ihres Mannes. Auch wenn ihr Name irgendwann im Vorspann nicht mehr auftauchte, assistierte sie ihm bei Dreharbeiten und war an der Beurteilung und Entstehung von Drehbüchern oder an der Überwachung des Schnitts beteiligt. So soll sie etwa für „Über den Dächern von Nizza“ die Auto-Verfolgungsjagd erdacht haben. Alma wurde am 14. August 1899 geboren. Passend dazu wird im Metropolis am Mittwoch die Premiere von Thilo Wydras Doppelbiografie „Eine Liebe fürs Leben: Alma und Alfred Hitchcock“ mit Lesung, Gespräch und Filmvorführung gefeiert. (geb)

Diverse Kinos: 13.8., eine-stadt-sieht-einen-film.de/was-passiert-wo-2024/

