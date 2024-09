Dreimal Preview-Spaß: Comedy-Hit läuft in Kinos in Hamburg an

Nach einem Raubüberfall flüchten Paulo und sein Vater vor der Polizei und finden ausgerechnet Unterschlupf in einem Reisebus, der junge Erwachsene mit Behinderung an ihren Urlaubsort in die Berge bringen soll. Paulo und sein Vater geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Sylvain und dessen Betreuer aus – eine fast perfekte Tarnung.

Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein Abenteuer, das alle Beteiligten vor ungeahnte Herausforderungen stellt – jede Menge Spaß, neue Freundschaften und viele Gefühle inklusive.

„Was ist schon normal?“ im Zeise Open Air

Die Komödie „Was ist schon normal?“ war der Abräumer dieses Sommers in den französischen Kinos. Der in Frankreich überaus beliebte Comedian Artus (mit vollem Namen Victor Artus Solaro) gibt damit sein Regiedebüt. Bevor der Film am 5. September in Deutschland startet, gibt es im Zeise gleich drei Previews. Neben der Vorstellung am heutigen Montag läuft er am Samstag im Zeise Open Air (21 Uhr) und am Dienstag, 3.9., um 20.15 Uhr. (geb)

Zeise: 2.9. 20 Uhr (OmU), auch am 31.8. und 2.9., 99 Min., zeise.de

