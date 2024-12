Doppelshow vorm Fest: Traditionsreiches Jazzkonzert in Ottensen

„Viele unserer Fans haben dieses Jazzkonzert schon als Kinder kennengelernt, auch heute sind uns kleine Zuhörer sehr willkommen“, schreibt die Fabrik auf ihrer Webseite.

Der Jazz-Frühschoppen des etwas anderen Kulturzentrums in Ottensen hat eine schöne Weihnachtstradition – zum 52. Mal findet er statt. 1994 bescherte er der Fabrik einen Besucherrekord.

Aber geht da 30 Jahre später nicht noch mehr? Schließlich steht ein Doppelkonzert auf dem Programm! Wie immer ist Addi Münster’s Old Merrytale Jazzband am Start – aber auch die Traditional Old Merrytale Jazzband. Toll!

Fabrik: 22.12., 11.30 Uhr, 17 Euro (teilbestuhlt), fabrik.de

