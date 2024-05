Diese Konzerte machen gute Laune: „Songs For Joy“ im Schauspielhaus

„Es ist so simpel wie genial“, fasst Jacques Palminger „Songs For Joy“ zusammen. „Ihr schickt uns Texte und wir machen Musik aus euren Ideen.“ Und das ist es auch schon: Für ihr gemeinsames Projekt haben er und Carsten „Erobique“ Meyer die Hamburgerinnen und Hamburger im März dazu aufgerufen, ihnen Songtexte und Gedichte zu schicken. Weit mehr als 100 Menschen haben das gemacht. „Sehr, sehr gute Texte“, wie Palminger sagt, „melancholisch und tief“. Meyer: „Ja, aber auch witzig und flach und frech!“

Ende April haben die beiden ihr improvisiertes Tonstudio in der Immanuelkirche auf der Veddel bezogen und zwei Wochen lang Stücke geschrieben und produziert – zusammen mit Musiker:innen von der Elbinsel. Und irgendwann habe auch die Nachbarschaft vorbeigeschaut, so Meyer. „Viele Leute haben sich beteiligt. Wir mussten einfach nur aufmachen und alle reinlassen – wir waren total im Lovely-Rausch!“

Mehr als 100 Menschen haben Songtexte zugeschickt

Die Lieder tragen Titel wie „Disco-Roller“, „Wenn ich könnte“, „Bert und Ernie“ oder „Von deinem Teller“ und wurden von Darstellenden des Schauspielhaus-Ensembles eingesungen. Für eine „Songs For Joy“-Platte, aber vor allem auch für zwei Gala-Abende im Schauspielhaus, die jetzt anstehen und bei denen die ganze Gruppe zusammen auf der Bühne steht.

Ein schönes Entertainment-Experiment. Oder wie es in einem der Lieder heißt: „,Songs For Joy‘ heißt Liebe, ,Songs For Joy‘ heißt Spaß. ,Songs for Joy‘ heißt ganz bestimmt nicht Peinlichkeit und Hass.“ (nr)

Schauspielhaus: 29./30.5., je 20 Uhr, 20-40 Euro

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.