Das ist eine Premiere für Désirée Nick: In „Spiel gewinnt“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus übernimmt die Diva erstmals eine Mutterrolle. Bühnensohn Felix ist Computerfreak, hat durch einen Unfall seinen Mann verloren und sich in seine digitale Blase zurückgezogen. Mit der MOPO sprach die Schauspielerin und Entertainerin über zeitgemäße Unterhaltung und Diskriminierung im Alter.

MOPO: Im Stück stehen Sie in einer besonderen Beziehung zu Ihrem Sohn Felix …

Désirée Nick: Als Lucie bin ich Professorin der Psychologie. Also nicht nur seine Mutter, sondern auch seine Therapeutin. Um ihn aus seiner Vereinsamung zu holen, versucht sie, per Dating-App einen neuen Partner für den Sohn zu finden. Mithilfe der jungen Miriam, die einen guten Draht zu Felix hat.