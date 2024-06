Die Show der magischen Meister: Verblüffende Tricks, unglaubliche Gags

Kann man mit einem Staubsauger ein Auto anheben? Oder mit Wasser eine Rakete antreiben? Oder mit seiner Stimme Glas zerspringen lassen? All diesen Fragen ist Konrad Stöckel – der Magier und Comedian mit der Frisur, als hätte er gerade in eine Steckdose gefasst – schon in seinen aberwitzigen Experimenten nachgegangen. Nun lädt der immer leicht überdrehte Zauberkünstler zu einer großen und irren Show ein: zur „Schmidt-Show der magischen Meister“.

Gleich fünf Magier wollen das Publikum mit verrückten Tricks, Gags, Experimenten und reichlich Hokuspokus verblüffen. Gastgeber Konrad Stöckel begrüßt unter anderem Ingo Oschmann, der ein buntes Potpourri aus Stand-up-Comedy, Improvisationstalent und Zaubertricks mitbringt.

Große Magier-Show im Schmidt-Theater

Jan Logemann hat Medizin studiert, spielt aber viel lieber mit Karten – und ist bereits mehrfach ausgezeichneter „Weltmeister der Kartenkunst“. Zauberkünstler Topas wurde 1986 als damals jüngstes Mitglied in den „Magischen Zirkel“ aufgenommen und hat enorme Erfahrung und Fingerfertigkeit, dass seine Tricks derart fließend und nebenbei passieren, dass so manch einem im Publikum der Mund vor Staunen offen stehen bleibt. Er ist zweifacher „Weltmeister der Manipulation“ und hat den „Goldenen Zauberstab“ als Auszeichnung erhalten.

Ebenfalls der Manipulation widmet sich Sebastian Nicolas. Er spielt mit Uhren und der Zeit – und der Wahrnehmung des Publikums. Eine echt magische Show der Meister also für alle, die mal wieder staunen wollen. (jh)

Schmidt-Theater: 21./22.6., 20 Uhr, ab 33 Euro, Tel. 31 778899

