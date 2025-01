Die Sache mit den Machtverhältnissen

Jedes Semester aufs Neue zeigen die University Players englischsprachiges Theater – mal Shakespeare, mal Zeitgenössisches, mal Musicals. Jetzt feiert ein Stück mit dem Namen „Specters: Trifles And The American Dream“ Premiere, was auf Deutsch etwa heißt: „Gespenster: Lappalien und der amerikanische Traum“ – und die beiden Stücke „Trifles“ (1916) und „The American Dream“ (1961) einander gegenüberstellt.

Als ein Mann in einem Bauernhaus ermordet wird und die Frauen nach und nach die Hintergründe aufdecken, tun die Beamten es als „Lappalien“ ab. Also sorgen die Frauen selbst für Gerechtigkeit. Im zweiten Teil geht es um eine „perfekte amerikanische Familie“, allerdings ohne sinnvolle Beziehungen. In beiden Stücken geht es um Machtverhältnisse und Geschlechterrollen – gesellschaftskritisch aufs Heute bezogen. Kein Zufall, dass das Stück in der Zeit läuft, in der Trump seine nächste Amtszeit antritt …

Audimax der Uni: 20.1.-1.2., 19.30 Uhr, 12 Euro, Infos und Tickets: universityplayers.de

Der Plan 7 vom 17. Januar 2024 MOPO Der Plan 7 vom 17. Januar 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.