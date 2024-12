Die Nonnen sind zurück – Halleluja! Erfolgsmusical „Sister Act“ in Hamburg

Der Film „Sister Act“ zeigte 1992 „Eine himmlische Karriere“ – so der Untertitel. Das galt damals auch für die Laufbahn der Hauptdarstellerin Whoopi Goldberg. 14 Jahre später ging das gleichnamige Musical erstmals über die Bühne. Die deutschsprachige Premiere fand 2010 in Hamburg statt – wo sonst!

Und genau diese Kult-Komödie kommt nun erneut in die Hansestadt: als Original-Produktion aus dem Londoner West End (aber auf Deutsch). Anders als für den Film stammt die Musik zum Musical von Alan Menken, achtfacher Oscar-Preisträger und legendärer Komponist, unter anderem für Disneys „Aladdin“, „Die Schöne und das Biest“, „Arielle, die Meerjungfrau“ und „Pocahontas“. Seine fetzigen Shownummern bringen Klostermauern zum Wackeln und den Nonnen frische Rhythmen in ihre Gesangbücher.

Das himmlische Erfolgsstück aus London kommt in die Inselpark-Arena

Nachtclubsängerin Deloris von Cartier sorgt in jeder Bude für Stimmung. Nico Moser Nachtclubsängerin Deloris von Cartier sorgt in jeder Bude für Stimmung.

Denn: „Sister Act“ spielt in der Schwesternschaft vom Heiligen Geist. Dorthin flüchtet Nachtclubsängerin Deloris, nachdem sie einen Mord beobachtet hat. Natürlich wollen die Killer die einzige Zeugin unbedingt ausschalten, und so muss sie sogar noch im klösterlichen Zeugenschutzprogramm um ihr Leben fürchten. Kein Kind von Traurigkeit nutzt Deloris ihren Aufenthalt für eine gründliche Renovierung des Kirchenchors, der sich vor ihrer Ankunft in einem erbarmungswürdigen Zustand befand.

Das könnte Sie auch interessieren: Musical-Premiere in Hamburg: Shakespeare – aber mit ’nem Twist!

Mit dem Stimmtraining vermittelt die Sängerin auch die eine oder andere Lektion in Selbstbewusstsein. Und selbstredend erweitert sie das Repertoire der geistlichen Melodien um ein paar sinnlichere Songs. Dank Deloris wird der Gottesdienst zum Event, das Publikum strömt in Massen. Das Ende von Lied: Die Schwestern vom Heiligen Geist dürfen vor dem Heiligen Vater singen – ein Konzert für den Papst krönt die Karriere der unechten Nonne und ihrer Schwestern.

Inselpark-Arena: 31.12. (17 Uhr), 1.-3.1. (19.30 Uhr), 4.1. (14.30 u. 19.30 Uhr), 5.1. (14 Uhr), Tickets ab 39,90 Euro

Der neue Plan 7 vom 27.12. bis 2.1. MOPO Der neue Plan 7 vom 27.12. bis 2.1.

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.