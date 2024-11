„Die lange Nacht der US-Wahl”: Harris vs. Trump – wer macht das Rennen?

Harris oder Trump – wer macht im US-Präsidentschaftswahlkampf das Rennen und wird ins Weiße Haus einziehen? Mit Kamala Harris erstmals eine Frau im mächtigsten politischen Amt der USA oder Donald Trump, der an seine Präsidentschaft von 2017 bis 2021 anknüpfen möchte?

Die Amerikaner haben die Wahl, und ihre Entscheidung zwischen Demokraten und Republikanern wird rund um den Globus mit Spannung und Nervosität erwartet. „Weil sich die Wahl natürlich nicht nur auf die politischen Verhältnisse im Inland auswirken wird, blicken auch Deutschland, Europa und die ganze Welt aufmerksam auf die aktuellen Entwicklungen im US-Wahlkampf“, sagt Sabine Bamberger-Stemmann.

Veranstaltung zur US-Wahl im Filmkunsttheater

Deshalb hat die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Arbeitsbereich Public History (am Fachbereich Geschichte der Uni Hamburg) eigens eine Veranstaltung organisiert, auf der willkommen ist, wem der Wahltag in den Vereinigten Staaten keine Ruhe lässt: „Die lange Nacht der US-Wahl“ läuft im Magazin-Filmkunsttheater, bis ein Gewinner ausgerufen wurde oder feststeht, dass an diesem Tag keine endgültigen Ergebnisse mehr vorliegen werden, längstens aber bis 7 Uhr am Mittwochmorgen.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Mix aus Wissenswertem und Unterhaltung. Auf dem Programm steht (in Originalfassung) das US-Politdrama „Recount“ – eine Rückschau auf die US-Präsidentschaftswahl 2000, bei der sich die Kandidaten Al Gore und George W. Bush ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Der unter anderen mit Kevin Spacey und John Hurt besetzte Film schildert die damaligen Vorgänge im Wahlkampf und die Erregung ums Nachzählen der Wahlstimmen im US-Bundesstaat Florida.

Kurzvorträge und Verpflegung durch einen Foodtruck

Weitere Programmpunkte sind Kurzvorträge, die über die Besonderheiten des US-Wahlsystems oder die Geschichte von Wahlkämpfen in den USA informieren. Ab Mitternacht steht dann die aktuelle Wahlberichterstattung im Vordergrund. „Wir streamen und schalten live zu Wissenschaftlern in den USA, die Ergebnisse einordnen und uns Eindrücke von der Stimmung vor Ort vermitteln“, so Sabine Bamberger-Stemmann.

Abgerundet wird die lange Nacht durch ein Rahmenprogramm, bei dem Sie am Foodtruck vor dem Kino oder dem Bücher- und Infostand auch locker miteinander ins Gespräch kommen können.

Magazin-Filmkunsttheater: 5.11., 20-7 Uhr, Fiefstücken 8a, Eintritt frei, Anmeldung möglich unter uhh.de/hist-uswahl24

