Día de los Muertos: Hier wird das Leben gefeiert – und der Tod

„La Catrina“ trägt einen breiten Hut, Schmuck und ein tolles Kleid – doch sie ist kein Mensch, sondern ein Skelett. Als populärstes Symbol des mexikanischen „Día de los Muertos“, dem Tag der Verstorbenen, blickt sie mit leeren Augenhöhlen aus ihrem Totenkopf.

Hierzulande ist Toten-Gedenken eine traurige Angelegenheit, in Mexiko lässt man die Verstorbenen am Leben teilhaben: mit Gesang und Tanz, lustigen Totenmasken aus Zuckerguss und Schokolade. Zum 30. Mal begeht das MARKK den wichtigen Feiertag Mexikos in Hamburg mit Maskenbasteln, Filmen, Vorträgen, Tänzen, Lesungen, Musik und großartigem Kunsthandwerk sowie kulinarischen Köstlichkeiten aus Mexiko.

MARKK: 2.11. 12-20 Uhr, 3.11. 11-18 Uhr, Rothenbaumchaussee 64, Eintritt 9,50/5 Euro, unter 18 J. frei, markk-hamburg.de

