Der junge Blick auf die Welt: Ausstellung der Hochschule für bildende Künste Hamburg

Haben nun, ach!, Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Medien und Grafik, Film und Design studiert … und nun wagen sich die Bachelor- und Magisterabsolvent:innen der Hochschule für bildende Künste Hamburg raus aus ihren Studierzimmern und Ateliers und präsentieren ihre Abschlussarbeiten.

Und dort – in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft, zum Publikum – gehören sie auch hin. Denn Kunst ohne Kontakt ist ein Medium ohne Adressaten. Die Reibung an der Realität sollte immer ihre Selbstbestimmung sein und ihr Selbstbewusstsein nähren. Für den künstlerischen Nachwuchs ist es also ein großer Moment, sich erstmals außerhalb der geschützten Hochschulatmosphäre zeigen zu dürfen, sich bewundern zu lassen, vielleicht auch der Kritik ausgesetzt zu sein.

Absolventen der Hochschule für bildende Künste stellen Werke aus

Für alle Kunstinteressierten bietet sich die einmalige Gelegenheit, ein breites Spektrum an Arbeiten zu sehen, wertzuschätzen und sich durch den jungen Blick auf die Welt inspirieren zu lassen (oder den Kopf zu schütteln, je nach Temperament und Neigung). Um sich besser zu orientieren und die Objekte und Installationen besser einordnen zu können, bieten sich die täglich zwei Führungen an (zusätzlich auch in Gebärdensprache, auf Englisch sowie für Kinder).

In der Eingangshalle der HfbK ist diese Installation von Lili Süper zu sehen. Tim Albrecht In der Eingangshalle der HfbK ist diese Installation von Lili Süper zu sehen.

Und wer weiß? Vielleicht begegnen wir dem einen Maler, der anderen Filmregisseurin in ein paar Jahren in freier Wildbahn und freuen uns, dass er oder sie groß rausgekommen ist. Zu wünschen ist es allen der 160 Absolvent:innen! (kam)

Hochschule für bildende Künste: 12.-14.7., je 14-20 Uhr, in den Gebäuden Lerchenfeld 2 und 2a, Wartenau 15 sowie Finkenau 42, Eintritt frei; Führungen auf Deutsch: tägl. 16 und 18 Uhr, Führungen auf Englisch: tägl. 16 Uhr, Führungen in Deutscher Gebärdensprache: 13.7. (17 Uhr), 14.7. (16 Uhr), für Kinder ab 6 J.: 13./14.7. (16 Uhr), Treffpunkt jeweils Eingangshalle der HFBK, Lerchenfeld 2

