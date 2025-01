Der „Hamburger Comedy Pokal“: Festhalten, jetzt wird’s lustig!

Bloß nicht den Humor verlieren! Auch in schwieriger Zeit darf geschmunzelt werden. Drum heißt es jetzt wieder: „Hingehen – lachen – Sieger machen!“. Unter diesem Motto startet der „Hamburger Comedy Pokal“ in eine neue Runde. Zum 22. Mal treffen im großen Humorwettbewerb 20 Comediennes und Comedians aufeinander – um an insgesamt vier Abenden die Gunst des Publikums zu erringen.

Los geht der Wettstreit in neun Hamburger Stadtteilkulturzentren, darunter Zinnschmelze Goldbekhaus und das Bergedorfer Lola sowie erstmals auch im Theater Schmidtchen auf dem Kiez. Jeweils zwei Kandidaten treten in der Hauptrunde (24.1.) zeitgleich gegeneinander an. Jeder Teilnehmer hat 45 Minuten Zeit, die Besucher mit Komik und Wortwitz von seinem Können zu überzeugen. Neben den Jurys haben auch die Zuschauer das Vergnügen zu entscheiden, welche Spaßvögel sie ins Halbfinale (25.1.) schicken – um sie dann vielleicht beim großen Finale (27.1.) im Schmidts Tivoli wiederzusehen, neben den beiden Bestplatzierten aus der 2.-Chance-Show (26.1.).

Jury und Publikum entscheiden über Gewinner

Für die glücklichen sieben, die sich in der Pointenschlacht für die Endrunde qualifizieren konnten, rückt ein Platz auf dem Siegertreppchen bereits in greifbare Nähe. Wer das Rennen machen und einen der drei (mit insgesamt 6000 Euro Preisgeld dotierten) Plüsch-Pokale abräumen wird, entscheiden eine Fachjury sowie das Publikum – wie alle Jahre wieder launig moderiert von Comedy-Pokal-Gründer Sebastian Schnoy.

Ein hoher Spaßfaktor ist bei diesem Wettstreit, der schon Künstler wie Sascha Grammel, Helene Bockhorst und Chris Tall zu Siegern gemacht hat, garantiert. Denn an Vielseitigkeit herrscht kein Mangel. Von Stand-up-Comedy (Matthias Ludwig) über bissiges Kabarett aus Wien (Michaela Obertscheider) bis hin zu „Popoetry“ (Sven Garrecht) und Musikkabarett (Tom Dewulf) ist alles dabei, was Lachtränen in die Augen treibt.

„Hamburger Comedy Pokal“: 24.-27.1., diverse Spielstätten, alle Infos unter www.hamburgercomedypokal.de

