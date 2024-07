Der „Female Photoclub“ geht volle Kraft voraus: Foto-Ausstellung in Ottensen

20 Fotografinnen des „Female Photoclub“ zeigen in der Akademie für Fotografie in Ottensen bis zum 20. Juli Bilder zum Thema „Kraft“. Der Club versteht sich als Netzwerk von Fotografinnen zur Förderung und Unterstützung weiblicher Kreativität in der Fotografie.

Zu sehen sind Fotografien und Serien zu Themen wie Stärke und Schwäche, Energie, Power und Mut. Etwa von Michelle Jekel, die sensible und gleichzeitig entschlossene Frauen zeigt. „Collective Resistance“ heißt ihre kraftvolle Serie. Auch Henriette Simons zeigt Menschen – unter anderem sich selbst „vor einer für mich lebensnotwendigen Operation in der Klinik“, wie sie sagt. „Trotz der Angst und Ungewissheit spürte ich einen starken Lebenswillen und eine tiefe innere Kraft.“ Ihre Werke sind tiefblaue, geheimnisvolle Cyanotypien (ein Druckverfahren mit blauen Farbtönen), experimentelle Porträts, die auf zuvor behandeltem Fotopapier abgezogen werden.

Ausstellung bleibt bis zum 20. Juli

Simone Rudloff mischt digitale und analoge Technik: Sie zeigt in der Ausstellung – ganz minimalistisch – das Bild einer Kiwi auf einer Bettdecke. Manchmal braucht man nicht viel für eine überraschende Fotografie. Auch dabei ist Lisa Strautmann, die in der Schau eine Videoinstallation präsentiert, bei der sie Hunderte von Screenshots eines Smartphones zu einem Kunstwerk verdichtet.

Valérie Wagner zeigt Doppelporträts ihres Projektes „Leerer Himmel“, hier: „Dr. Jane Goodall/Rotkehlchen“. Valérie Wagner Valérie Wagner zeigt Doppelporträts ihres Projektes „Leerer Himmel“, hier: „Dr. Jane Goodall/Rotkehlchen“.

Melina Mörsdorf, die Mitbegründerin des „Female Photoclub“, hält die Vernetzung von Frauen für unverzichtbar, denn, wie sie sagt: Es ist noch ein weiter Weg zu gelebter Parität. Die Ausstellung, die von Cale Garrido kuratiert wurde, bietet nun die Möglichkeit, die Hamburger Sektion des „Photoclubs“ und damit einige – kraftvolle! – künstlerische Stimmen kennenzulernen. (marc)

Akademie für Fotografie: bis 20.7., Mo-Fr 16-19 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr, Finissage: 20.7., 18 Uhr, Führungen: 15.7. (17 Uhr), 20.7. (18 Uhr), Gaußstr. 149, Eintritt frei, femalephotoclub.com

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.