Der Big Bang im Planetarium: Ein Knall, aber ohne Peng

Wie entsteht etwas aus dem Nichts? Zudem etwas ziemlich Großes, unser Universum nämlich … Wenn Laien länger darüber nachdenken, laufen sie Gefahr, sich das Hirn zu verknoten. Besser ist es, sich die kosmischen Zusammenhänge von einem Experten erklären zu lassen.

Planetariumsdirektor Björn Voss bringt in seiner neuen Vortragsreihe faszinierende Themen rund ums Weltall in seinen schönen Saal. Los geht’s mit dem Anfang: „Vom Urknall zum Menschen“ lautet der Titel. Wir lernen also etwas über den großen Knall (der aber kein „Peng!“ war), über Inflation (nicht des Geldes), Strahlung, Materie und einen Mann namens Hubble.

Voss erklärt uns dabei viel über die Mittel und Wege der Wissenschaft – und unseren eigenen Platz im Universum. Der ist zwar verschwindend gering, aber spannend genug!

Planetarium: 16.1., 19.30 Uhr, Karten 12 Euro

