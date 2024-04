Der Abend mit diesem Verwandlungskünstler wird bunt – und verdammt unterhaltsam

Ivo Dimchev lässt sich auf rein gar nichts festlegen. Nur so viel ist sicher: Ein Abend mit dem Verwandlungskünstler wird extrem bunt und verdammt unterhaltsam!

Dass er auf die Bühne gehört, war dem 1976 in Bulgarien geborenen Ivo schon früh klar. Doch sich durch Genre-Grenzen einengen zu lassen, hatte er nicht vor. Heute bewegt sich der schillernde Paradiesvogel in einer ausgewogenen Mixtur aus Performance, Tanz, Theater, Musik, Malerei und Fotografie, konkret: Er ist Theaterdirektor, Choreograf, Singer/Songwriter, bildender Künstler, Poet und Queer-Aktivist.

Mal tritt er weiblich auf, mal männlich, mitunter hochgeschlossen, dann wieder (halb)nackt. Inzwischen kann er rund 100 Songs sein Eigen nennen und auf 40 verschiedene Bühnenprogramme zurückschauen. Sein Auftritt während des „Krass“-Festivals ist mit „Performance Konzert“ bewusst so allgemein benannt, dass ihm möglichst viele Optionen bleiben.

Die Pandemie überstand Ivo Dimchev übrigens, indem er behauptete „Your Home Is My Theatre“: Mit Maske und einem E-Piano auf den Knien gab er private Konzerte in Wohnungen und Häusern für jeden, der ihn buchte – er saß, sang und ging wieder. Sein Honorar? Die Zuhörer kauften ihm ein Ivo-Dimchev-T-Shirt ab! Heute gehört er zu den bekanntesten Musikern Bulgariens, mit einem Spektrum aus Ballade, Kabarett, Schlager, Folk und Opernklängen. Bloß nicht festlegen eben. pst

Kampnagel: 18.4., 21 Uhr, „Krass“, Infos: kampnagel.de

