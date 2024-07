Der 911 hat Geburtstag – Ausstellung im Automuseum

Die Exponate im Automuseum Prototyp lassen das Herz aller Oldtimerfans höher schlagen. Das gilt umso mehr für die neue Sonderschau „Beyond Performance. 50 Jahre Porsche Turbo“.

1974 hatte der Sportwagenhersteller auf der Messe in Paris den ersten Serien-911 Turbo vorgestellt. Eine Technologie, die – Porsche-typisch – vom Rennsport in die Serie wanderte und geradezu legendär wurde. In Hamburg werden in Kooperation mit dem Porsche-Museum und durch Unterstützung privater Leihgeber verschiedene Motorsport- und Straßenmodelle präsentiert, die definitiv den Puls der Besucher beschleunigen.

Automuseum Prototyp: bis 21.8., Mo-So 10-18 Uhr, Shanghaiallee 7, 12 € (geb)

