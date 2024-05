Stargast im Centralkomitee: Alles – nur nicht zahm

Früher ließen Machthaber Gladiatoren oder Gaukler antreten, die dafür sorgten, dass ihre Untertanen auf diese Weise etwas Ablenkung hatten und nicht auf dumme Gedanken kamen. Johannes Floehr, Piero Masztalerz, Tobias Vogel und Ella Carina Werner haben diese Idee aufgegriffen und unterhalten einmal im Monat, gemeinsam mit einem Stargast, im Centralkomitee ihr Publikum zwei Stunden lang mit Geschichten, Cartoons, Musik und anderem Budenzauber. „Dem Pöbel zur Freude“ nennen die vier ihre Veranstaltung. Dieses Mal hat die Humoristentruppe die Cartoonistin Miriam Wurster eingeladen.

„Schrei mich bitte nicht so an!“ heißt der neue Band mit Cartoons von Miriam Wurster. Die in Hamburg geborene Künstlerin sucht sich ihre Themen im täglichen Leben. Besonders gerne spießt sie das mitunter merkwürdige Verhalten von Frauen und Männern auf, aber auch was sonst in unserer Gesellschaft so vor sich geht, wird von Wurster herrlich satirisch–boshaft gezeichnet und betextet. Ihre Karikaturen wurden bereits im Satiremagazin „Titanic“, der „Süddeutschen Zeitung“ oder „Charlie Hebdo“ veröffentlicht, die Cartoonistin mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Humoristentruppe trifft auf Cartoonistin

Und wer sind die Gastgeber? @kriegundfreitag heißt eigentlich Tobias Vogel und veröffentlicht in verschiedenen sozialen Netzwerken seine mittlerweile berühmten Strichmenschen-Zeichnungen. (Der Name „Krieg und Freitag“ entstand übrigens durch die Autokorrektur seines Handys, das „Freitag“ statt „Frieden“ schrieb). Johannes Floehr hatte sogar schon einen Auftritt in der Elbphilharmonie, im Fernsehen oder auf Deutschlands Kleinkunstbühnen fühlt sich der Comedian und Poetry-Slammer aber genauso zu Hause.

Der Comiczeichner Piero Masztalerz ist auch für seine Bühnenshows bekannt, in denen er sich mit seinen Figuren live eine witzigen Schlagabtausch liefert. Im Centralkomitee kümmert er sich vor allem um die Musik. Gastgeberin Ella Carina Werner ist Autorin, Kolumnistin und Mitherausgeberin des Satiremagazins „Titanic“, schreibt hinreißend komische Bücher und ist auch auf der Bühne eine Wucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Spektakuläre Ausstellung: „Retrospective – 35 Years Graffiti Art“ bei Hamburg

Und da wird heute Abend gelesen, gewetteifert, gezeichnet und gesungen – dem Publikum zur Freude. (geb)

Centralkomitee: 16. Mai, 20 Uhr, 15,70 Euro

Immer wissen, was los ist – mit Plan7 in der WochenMOPO!

Die aktuelle Titelseite von Plan7 – der Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag am Kiosk). MOPO Die aktuelle Titelseite von Plan7 – der Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag am Kiosk).

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.