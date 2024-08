Deichpartie Finkenwerder: Die Elbinsel zeigt, was sie zu bieten hat

Sie wollen in absehbarer Zeit heiraten? Vielleicht überfällt Sie die Lust auf eine Spontan-Trauung am Wochenende: Während der Deichpartie nach Finkenwerder geht das in der St.-Nikolai-Kirche! Aber auch für Heiratsunwillige, Familien mit Kindern sowie Neugierige jeden Alters hält die frühere Elbinsel an zwei Tagen ungewöhnliche Angebote bereit.

Die Deichpartie ist ein auf den gesamten Stadtteil Finkenwerder erweitertes Straßenfest, bei dem die Besucher:innen nicht nur draußen staunen dürfen, sondern auch drinnen was erleben können. Los geht’s am Samstag um 10.30 Uhr mit einer Eröffnungszeremonie an den Hamburger Landungsbrücken. Auf der anderen Seite der Elbe startet das Programm dann an beiden Tagen ab 11 Uhr.

Mit Busshuttle zu 31 Stationen auf ganz Finkenwerder

31 Haltepunkte gehören zur Deichpartie. Dazu zählen Orte, die man nur an diesem Wochenende betreten darf wie die Backstube der Bäckerei Körner, die dort Kindern zeigt, wie man Schollenkekse verziert. Auf der individuell zu gestaltenden Tour liegen Stationen aus typischen Lebensbereichen Finkenwerders wie dem Schiffbau und dem Obstanbau, aber auch beispielsweise die Deichwacht, die übrigens 1963 vom damaligen Hamburger Innensenator Helmut Schmidt gegründet wurde.

Britta Hisek zeigt, wie vor mehr als 200 Jahren Kleidung hergestellt wurde. Deichpartie Finkenwerder Britta Hisek zeigt, wie vor mehr als 200 Jahren Kleidung hergestellt wurde.

Künstler öffnen ihre Ateliers, Britta Hisek zeigt, welche Handarbeiten Frauen im 18. Jahrhundert beherrschten. Die „Dampferklampfen“ spielen zum rhythmischen Klang der Wellen und heißen auf der „MS Altenwerder“ alle willkommen, die mitklampfen möchten – es gibt genügend Ukulelen. Tänze und Lieder aus der Region dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und wenn im Theaterzelt eine professionelle Erzählerin „Meerchen“ erzählt, können – je nach Geschichte – Drei- bis 99-Jährige lauschen.

Um von Station zu Station zu kommen, gibt’s den speziell eingerichteten Deichpartie-Busshuttle. Viele Programmpunkte werden ganztägig angeboten. Heiraten indes geht nur am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr!

Finkenwerder: 31.8. und 1.9., ab 11 Uhr, deichpartie.de

