Das wird garantiert magisch: Harry-Potter-Event in Hamburg – mit besonderem Gast

1. September, Punkt 11 Uhr am Gleis 9¾ im King’s-Cross-Bahnhof in London: An diesem Datum und an diesem Ort fährt Zauberlehrling Harry Potter jedes Jahr ab zu einem neuen Schuljahr an der Zauberschule Hogwarts. Auf dem Hamburger Großmarkt gibt es anlässlich dieses denkwürdigen Tages aus J.K. Rowlings Romanreihe am Sonntag ein „Back to Hogwarts“-Event mit einem ganz besonderen Gast. Einen kleinen Haken gibt es allerdings.

„Der 1. September um 11 Uhr ist für jeden Harry-Potter-Fan, jung und alt, ein einzigartig nostalgischer Moment im Jahr“, sagt Evanna Lynch, die in den Filmen die Rolle der Luna Lovegood spielte. Ein verträumtes und sehr loyales Mädchen, das oft eigenartigen Schmuck wie Radieschenohringe trägt und von den anderen deshalb als „verrückt“ abgestempelt wird. Die heute 33-Jährige ist Special Guest auf dem kostenlosen Event in Hamburg.

Darstellerin von Luna Lovegood zu Besuch in Hamburg

„Ich genieße die Gemeinschaft von Menschen, die ebenso wie ich von der Magie der Geschichte geleitet und inspiriert wurden“, sagt Lynch. Zusammen mit Bürgermeister Peter Tschentscher eröffnet sie das Event um 11 Uhr offiziell, Einlass ist ab 10 Uhr, hier gilt laut dem Veranstalter: Wer zuerst kommt, mahlt (oder zaubert) zuerst, denn die Event-Fläche hat nur eine begrenzte Kapazität.

Evanna Lynch spielte in den Filmen Zauberschülerin Luna Lovegood. picture alliance / empics | David Parry Evanna Lynch spielte in den Filmen Zauberschülerin Luna Lovegood.

Auf der Bühne des Theaters am Großmarkt werden ab 13 Uhr zwei Kostproben des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ zu sehen sein. Mitarbeiter der Produktion gewähren zudem Einblicke in die Show.

Auf der Außenbühne gibt es unter anderem einen Talk mit Evanna Lynch, Lesungen mit Harry-Potter-Hörbuchsprecher Rufus Beck und ein Quiz. Dort können auch Fans mitmachen, Informationen zur Bewerbung gibt es laut der Event-Website in Kürze über den Newsletter des Theaters.

Theater am Großmarkt: 1.9., 11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr), Eintritt frei

Plan7 WochenMOPO 30. August MOPO Plan7 WochenMOPO 30. August

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.