„Das Restaurant“: Hier wird Wiener Schmäh vom Feinsten serviert

In unserem südlichen Nachbarland läuft auch viel schief, nix mehr mit „Felix Austria“ und so. Aber Österreich hat dennoch so manche Eigenarten und Errungenschaften, die es durchaus glücklich erscheinen lassen. Nicht nur die Küche mit ihren Mehlspeisen und tellergroßen Schnitzeln. Zum Beispiel zeigt sich immer wieder, dass österreichische Künstler:innen die schwierige erzählende Form des Kabaretts zur Meisterschaft gebracht haben.

Der berühmteste Exponent ist sicherlich Josef Hader, Ähnliches gilt für Alfred Dorfer. Im Schauspielhaus präsentieren nun Manuel Rubey und Simon Schwarz ihr gemeinsames Stück „Das Restaurant“.

Manuel Rubey und Simon Schwarz laden in „Das Restaurant“

Die beiden Film- und Fernseh-Schauspieler mit jeweils einer ellenlangen Werkliste (Rubey u.a. „Landkrimi“, „Corsage“, Schwarz u.a. „Eberhofer“-Krimis, „Die Eifelpraxis“) fühlen sich auch auf der Bühne ganz offensichtlich pudelwohl. Dort sind sie ganz besoffen von der Idee, ein gemeinsames Restaurant zu eröffnen. Warum auch nicht? Als Schauspieler wird es ihnen sicherlich gelingen, auch diese Rolle gut auszuführen. Leider geht dann vieles schief und die Bude sogar in Flammen auf: Brandstiftung! Wer war’s? Eine Dorfpolizistin beginnt herumzuschnüffeln.

Und die beiden Protagonisten nehmen die kleine Kalamität zum Anlass, über sich, die Welt, den Sinn des Lebens zu sinnieren – und zu kalauern und zu wüten und zu lachen. Dabei zeigen sie, wie eingespielt sie als Duo sind. Vielleicht reicht das nicht, um wirklich ein Restaurant zu eröffnen, aber um einen Theatersaal mit bestem Wiener Schmäh zu begeistern! Es sei jedem hier im hohen Norden der Republik gegönnt, von dieser österreichischen Delikatesse zu kosten.

Schauspielhaus: 19.2., 20 Uhr, 29 Euro, Tel. 248713, schauspielhaus.de

