Florian Silbereisen kommt nach Hamburg – und steuert ganz sicher Richtung gute Laune

Kapitän Parger macht in Hamburg fest! Ach, nee, andere Rolle. Hier ist Florian Silbereisen nicht dafür zuständig, das „Traumschiff“ durch ruhiges Gewässer zu steuern, hier will er das Gegenteil: das Publikum so richtig in Fahrt bringen.

Und auch bei „Das große Schlagerfest XXL“ verlässt er sich natürlich auf sein routiniertes, prominent besetztes Team: In der Barclays-Arena sind unter anderen Thomas Anders, DJ Ötzi, Michelle und Ross Anthony dabei. Und Olaf der Flipper (der das Ganze zumindest dem Namen nach wieder ein bisschen in maritime Gefilde bringt – auch wenn es auf den letzten Aktiven der Flippers und nicht auf Flipper, den Delfin zurückzuführen ist). Abgefahren! (nr)

Barclays-Arena: 18.5., 19.30 Uhr, ab 59,90 Euro

