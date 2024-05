Comedy und Superhits: Bei „ABBA Klaro!“ ist Mitsingen erwünscht

„ABBA Klaro!“ lässt am Hoftheater die Superhits der schwedischen Pop-Legenden wiederaufleben – in einer Revue um vier Freunde in finanzieller Not.

Songs wie „Mamma Mia“ und „Dancing Queen“ sind eingebunden in eine Story, in der es für Benni um Leben und Tod geht. Der Ex-Sänger einer ABBA-Coverband wird von einem Mafioso zur Zahlung einer hohen Geldsumme gezwungen. Die Rettung bringt ein Angebot, das er nicht ablehnen kann … Mitsingen und -klatschen ist, so Sänger Philip Lüsebrink, ausdrücklich erwünscht. (bs)

Hoftheater: 24.5.-9.6.,jeweils Fr/Sa 19.30 Uhr und So 16 Uhr, Bei der Martinskirche 2, 35 Euro