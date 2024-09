„Cirque Bouffon“: Nichts ist so, wie es scheint

Von der Decke hängt ein riesiger Kronleuchter, dessen Arme sich plötzlich bewegen wie bei einem Kraken. Und im Vogelkäfig zappelt ein Fisch! Im „Cirque Bouffon“ ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Der kleine, aber besonders feine Zirkus gastiert nach zwei Jahren Pause mit neuem Programm wieder in Hamburg.

Und das verspricht nichts Geringeres als das Paradies: „Paraíso“ heißt die aktuelle Show, die dem bekannten Stil zwischen Poesie und Spektakel treu bleibt. Tanz, Schauspiel, Gesang, Live-Musik und Artist:innen, die ein bisschen „verrückt“ sind. Hier ist alles Kunst, auch die Tiere sind künstlich!

„Cirque Bouffon“: Zirkus, inspiriert von Hioeronymus Bosch

Frédéric Zipperlin, Gründer, Zirkusdirektor und Regisseur in einer Person, ließ sich für „Paraíso“ von der fantastischen, surrealen Welt des Malers Hieronymus Bosch inspirieren. Auch die Arena des Cirque Bouffon bevölkern Wesen, die es eigentlich nicht gibt: ein Kopfloser, der gekrönt werden soll, oder ein Fahrrad mit großem Maul.

Zwei eitle Tänzerinnen stehlen sich gegenseitig die Schau und behindern sich, so gut es geht. Eine Schlangenfrau begeistert mit Pole-Dance, ihr männliches Pendant räkelt sich auf einem Tisch. Der Jongleur entpuppt sich als Zauberer, und die Musik des ukrainischen Komponisten Sergej Sweschinski klingt einfach nur magisch.

„Cirque Bouffon“: Publikum sitzt mitten im Geschehen

Im überschaubaren, beheizten und klimatisierten Zelt sitzt das Publikum ganz nah am Geschehen in der Manege: Akrobaten im Reifen oder am Seil sind zum Greifen nah, die Acts am Trapez schweben unmittelbar über den Köpfen. Apropos: Auf ihrem Kopf hätte die liebenswerte Clownin des „Cirque Bouffon“ gern jene Krone, die dem Kopflosen ohnehin nicht passt. Tatsächlich bekommt sie am Ende sogar den enormen Kraken-Kronleuchter aufs Haupt. Mit ihrem poetischen Charme verbindet sie sämtliche Anteile miteinander – immerhin trägt der Zirkus ihren Namen: Bouffon bedeutet Narr.

Festzelt Heiligengeistfeld: 20.9.-10.10., Di-Sa 19.30 Uhr, So 17.30 Uhr, Sa/So auch 14.30 Uhr, Karten ab 32 Euro, Di/Mi/Do Karten 29 Euro (Erw.), 19 Euro (Kinder), eventim.de und an der Abendkasse

