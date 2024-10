Cineastische Leckerbissen: Das Koreanische Filmfest

„Hast du gegessen“? Das würden wir Bekannte oder Freundinnen nicht gleich zur Begrüßung fragen, aber in Korea macht man das so. In dem fernöstlichen Land hat Essen eine große Bedeutung, und diese Grußformel bedeutet einerseits so viel wie „Hallo, wie geht’s?“, andererseits drückt es Fürsorge aus. Passt also gut als Motto des kleinen Koreanischen Filmfests, das sich dem Thema Essen widmet.

Los geht es mit „The Wandering Chef“. Die Doku handelt vom Starkoch Jiho Lim, dem „Wanderkoch“, der die koreanische Halbinsel bereist, immer auf der Suche nach natürlichen Zutaten. Eines Tages steht er vor der unglaublichsten Herausforderung seines Lebens … (25.10., 19 Uhr).

Am Sonntag gibt es noch ein Filmgespräch

„Our Season“ erzählt von Bok-ja. Sie ist schon seit drei Jahren tot, erhält aber einen dreitägigen Urlaub vom Himmel. Doch die Freude darüber, ihre Tochter wiederzusehen, hält nicht lange an, denn die junge Frau hat offenbar ihre Arbeit als Professorin an einer Universität in den USA aufgegeben und bewirtet jetzt in ihrer Heimat die Gäste eines kleinen Restaurants (26.10., 19 Uhr). Und auch der entlassene Arbeiter Jae-bokh lernt in „A Leave“, worauf es im Leben wirklich ankommt (27.10., 17 Uhr).

Alle Filme werden im Original mit englischen Untertiteln gezeigt, am Sonntag gibt es nach der Vorführung noch ein Filmgespräch, der Eintritt ist frei!

Metropolis: 25.-27.10., Kleine Theaterstr. 10, Tel. 342353, metropoliskino.de

