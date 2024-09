Charmant und zeitlos: Ein Klassiker kehrt zurück auf Hamburger Bühne

„Verlieben Sie sich nie in ein wildes Geschöpf!“, warnt die bezaubernde Holly Golightly ihren Nachbarn, den jungen Schriftsteller Fred. Doch natürlich geschieht genau das in „Frühstück bei Tiffany“.

Enger als der Filmklassiker mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle des von Männern umschwärmten Partygirls hält sich die Bühnenfassung an den meisterhaften Roman von Truman Capote. So gibt es für das ungleiche Paar auch kein Happy End. Vielmehr lässt der unglücklich verliebte Fred in der Bar von Joe Bell seine Erinnerungen an die leidenschaftliche, das Luxusleben liebende Holly wieder lebendig werden.

„Frühstück bei Tiffany“ für zwei Abende im Lichtwark-Theater

Auf das Gastspiel im Lichtwark-Theater können Sie sich wirklich freuen: Sie erwartet ein mit „Moon River“, Jazz- und Westernklängen untermaltes, melancholisch gefärbtes Bühnen-Highlight. Eine zeitlose Geschichte von der Sehnsucht nach wahrer Liebe, dem Streben nach Wohlstand und dem Versuch, sich dennoch größtmögliche Freiheit zu bewahren, die in ihren Bann zieht. (bs)

Lichtwark-Theater: 18.9. (16 Uhr), 14-26 Euro, 20.9. (19.30 Uhr), 30-45 Euro, Tel. 72570265, theater-bergedorf.de

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.