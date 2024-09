Charly Hübners Doku über Element Of Crime: „Der Film ist toll, anders als erwartet“

Der Text könnte nach diesem – zugegeben: langen – Zitat eigentlich schon aufhören. „Ein Film über uns und dann auch noch auf Tournee, das hat etwas von Tierfilm und wir dann die Tiere, da muss man auf einen guten Regisseur hoffen und das ist Charly Hübner. Wir wussten, er liebt die Band, wir vertrauten ihm und wir hatten recht damit. Der Film ist toll, ganz anders als erwartet, und das sind immer die besten Filme.“ Das sagt (man hört es beim Lesen förmlich) Sven Regener über „Element Of Crime in: Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin“. Jetzt gibt’s Previews!

Element Of Crime das Thema. Sven Regener und Band die Protagonisten. Charly Hübner, dieser Tausendsassa, Schauspielhaus- und Ex-„Polizeiruf“-Star, der Regisseur. Und das trägt 93 Minuten? Tut es. Denn Hübner geht in seiner Doku ganz tief rein ins Bandgeschehen. Ein Film über Musik, über Freundschaft und eine Haltung zur Welt. Und ein Film über das Geheimnis, wie man es schafft, mehr als 40 Jahre zusammen Musik zu machen.

Charly Hübner folgt „Element of Crime“ auf einer Tour

Untrennbar mit Berlin verbunden, erzählen Element Of Crime seit Jahrzehnten vom Leben und Sterben, vom Lieben und Scheitern. Hübner nimmt diesen Sound auf – und folgt der Band auf einer Konzerttour durch Berlin. Er versucht, den Ursprüngen und der Entwicklung nachzuspüren.

„Wir durften backstage und on stage dabei sein, an fünf heißen Tagen und Nächten, wenn sie sich ausruhen, immer wieder proben oder eben auch ein bisschen davon erzählen, wie das alles so anfing in der kalten Frontstadt Westberlin und warum es dann so wurde, wie es wurde und nicht anders“, sagt Charly Hüber, der Filmemacher. Und Element-Of-Crime-Fan. Wie schön! (nr)

Previews: u.a. im Studio + Zeise (1.10.), Filmstart: 3.10.

