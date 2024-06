Bunte Benefiz-Gala: Alles fürs CaFée mit Herz

Lachen für den guten Zweck – das ist doch eine prima Idee, oder? Deshalb lädt Alma Hoppes Lustspielhaus zu einer bunten Benefizgala zugunsten des „CaFées mit Herz“ ein.

Neun Kabarettisten, Musiker und Comedians, darunter bekannte Spaßmacher wie Kerim Pamuk, Jan-Peter Petersen und Lutz von Rosenberg Lipinsky sowie die Harfenistin Mariam Fathy, treten an diesem Sonntag im Lustspielhaus auf und sammeln für die soziale Einrichtung auf St. Pauli.

„CaFée mit Herz“ versorgt täglich 300 Menschen

Das „CaFée mit Herz“ versorgt jeden Tag rund 300 Menschen mit kostenlosem Essen, Getränken und Kleidung, bietet eine Sozialberatung sowie ärztliche Versorgung für die nicht krankenversicherten Gäste an. Obdachlose können dort auch duschen. Viele gute Gründe also, am Sonntag ins Lustspielhaus zu gehen! (jh)

Alma Hoppes Lustspielhaus: 2.6., 19 Uhr, ab 33 Euro, Tel. 55 56 55 56

