Blödsinn auf ganz hohem Niveau

Tolles Theater im Theater! Mit der irrwitzigen, klasse gespielten Slapstick-Komödie „Jeeves & Wooster in Perfect Nonsense“ liefert das English Theatre ein Stück astreine Unterhaltung.

Im Mittelpunkt der Farce steht die Freundschaft vom britischen Oberschicht-Schussel Bertie Wooster und Jeeves. Der intelligente und einfallsreiche Kammerdiener ist vollauf damit beschäftigt, seinem einfältigen Herrn aus allerlei misslichen oder peinlichen Situationen herauszuhelfen, in die er teils durch andere, teils durch eigene Unbedarftheit geraten ist.

Auch als Bertie beschließt, eine irre Story über die Ereignisse eines Wochenendes in seinem Landhaus Totleigh Towers auf die Bühne zu bringen, lassen ihn Kammerdiener Jeeves und sein Kollege Seppings natürlich nicht im Stich. Kurzerhand kümmern sich die beiden Diener um Kulissen und Requisiten und schlüpfen in fliegendem Wechsel in die Rollen sämtlicher männlicher und weiblicher Figuren.

Die haarsträubende Handlung dreht sich um Berties hochadlige Tante Dahlia, die von ihrem Neffen verlangt, ein begehrtes silbernes Sahnekännchen in Kuhform für sie zu stehlen. Zudem geht es für Bertie darum, die Beziehung zwischen seinem Kröten erforschenden Freund Gussie Fink-Nottle und Madeline Bassett zu retten. Deren Verlobung nämlich droht zu platzen – weil sie fälschlicherweise glaubt, der spleenige Adlige wolle sie heiraten.

Schauspieler laufen zur Höchstleistung auf

Der Comedy-Knüller der Brüder Robert und David Goodale basiert auf dem Werk des britischen Schriftstellers und Humoristen P.G. Wodehouse (1881-1975). Perfektes Timing und die überbordende Fülle an Gags und komischen Einfällen machen das Spektakel, inszeniert von Co-Intendant Paul Glaser, zum Riesenvergnügen.

Fantastisch auch die drei Schauspieler. William McGeough und Katherine Rodden (spielt auch einen Bösewicht, der ungewöhnlich groß ist) in einer Reihe unterschiedlicher Rollen und Michael Parker als versnobter Bertie Wooster laufen zu Höchstleistungen auf, spielen mit Witz und Hingabe. Unbedingt mitbringen sollten Sie allerdings, um dem skurrilen Gespann folgen zu können, gute Englischkenntnisse. Dann ist der Spaß am höheren Blödsinn von Jeeves and Wooster perfekt.

English Theatre: bis 25.1., diverse Termine und Uhrzeiten, Tickets ab 27 Euro, Tel. 2277089

