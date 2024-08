Berliner Wundertüte: Band „Oum Shatt“ tritt in Hamburg auf

Orient trifft auf Abendland, Tanzdrang auf Nüchternheit. Kaum verwunderlich, dass sich die Musik von Oum Shatt nur schwer in die deutsche Pop-Landschaft einfügt.

Der Name der Berliner Band, deren Mitglieder sich sonst bei Kissogram, Die Türen, Golden Showers und Peaches tummeln, sei Ort in der tunesischen Wüste und Hommage an die Grande Dame der ägyptischen Musik – Oum Kalthoum – zugleich, so Sänger Jonas Poppe.

Band feierte vor sechs Jahren ihr Debüt

Vor sechs Jahren veröffentlichte die Band ihr von der Kritik gelobtes Debüt; Auszeichnungen als „Song des Jahres“ durch das Berliner Radio Eins („Gold To Straw“), BBC- und Arte-Features sowie Auftritte beim SXSW in Texas und dem Transmusicales in Frankreich waren die Folgen. Auf ihrem zweiten Werk „Opt Out“, auf dem sie sich mit den Formen des Widerstands gegen gesellschaftliche Erwartungen beschäftigen, vermischen die Herren ihren Minimal-Rock mit psychedelischen Klanglandschaften, mäandernden Gitarren, einer wilden perkussiven Ästhetik und Poppes beschwörendem mantraartigem Bariton. (ksch)

Nachtasyl: 9.8., Alstertor 1-5, 20.30 Uhr, 20 Euro

hfr

