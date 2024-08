„Be Bop A Lula“: „Elvis – Das Musical“ im St. Pauli-Theater

Wenn Elvis noch lebt, dann diesen Sommer im St. Pauli-Theater! Schon im vergangenen Jahr füllte Grahame Patrick als Elvis während der spielfreien Zeit dort den schönen und vollklimatisierten Saal. Weil die Liebe des Hamburger Publikums offensichtlich auf Gegenseitigkeit beruht, kehrt der gebürtige Ire nun für fünf Wochen dahin zurück, obwohl er mit der Show über den King längst auch die ganz großen Hallen bespielt.

Nichts wirkt bei ihm geschauspielert; seine Stimme, mit diesem unglaublichen Presley-Timbre, klingt völlig ungekünstelt, und sein Hüftschwung kann sich sehen lassen. Der King ist Patrick in Fleisch und Blut übergegangen. Und wenn er vorne das macht, was er so gut kann, und hinter ihm die passenden Original-Videos mit Elvis eingeblendet werden, ergibt das eine wundervolle Symbiose. Natürlich kommt er nicht allein: Eine fette Band, zu der auch eine Bläser-Sektion gehört, zwei Tänzerinnen und Nicolai Tegeler in der Rolle des findigen Elvis-Managers Colonel Parker rahmen ihn ein.

Grahame Patrick ist der King

Parker bildet den roten Faden des Stücks und erzählt in deutscher Sprache die Geschichte, wie der Junge aus Tupelo, Mississippi zur weltweit gefeierten Rock ’n’ Roll- und Gospel-Ikone wurde. Höhepunkt ist dabei das Konzert aus dem Jahr 1973 auf Hawaii, mit dem Elvis ein weiteres Stück Musikgeschichte schrieb. Spätestens dann fühlt sich der Abend an wie ein echtes Live-Konzert und nicht wie „Elvis – Das Musical“, wie es der Produzent Bernhard Kurz vor vielen Jahren im Estrel Showtheater Berlin auf den Weg gebracht hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Skandalös, sexy – und urkomisch: So eine Show gab es in Hamburg noch nie

Für die Authentizität sorgt das Stamps Quartet mit Original-Mitglied Ed Enoch, der in über 1000 Konzerten mit Elvis auf der Bühne stand und auf seiner Beerdigung sang. Wenn sie gemeinsam „How Great Thou Art“ singen, zieht es einem glatt die „Blue Suede Shoes“ aus. Und sorgt für strahlende Gesichter im Saal.

St. Pauli-Theater: 3.8.-8.9., Spielbudenplatz, täglich außer montags, verschiedene Zeiten, 39,50-79,50 Euro, Tel. 47110666

Plan 7 vom 2. August 2024 MOPO Plan 7 vom 2. August 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.