Ausstellung: Picasso ganz privat – in Ahrensburg!

Picasso, wie er Trompete spielt. Wie er mit seinen Kindern posiert. Eine Ziege streichelt. Im Atelier steht. Malt. Zeichnet. Isst und trinkt. Der große Meister-Maler mal ganz privat – das kann man jetzt in der Galerie im Marstall in Ahrensburg sehen. „Visiting Picasso“ heißt die Ausstellung. Und sie hat einen ganz besonderen Twist.

Nur wenige Schritte hinter dem Marstall-Eingang hängt ein Foto. Es zeigt Pablo Picasso (1881-1973) – grinsend im gestreiften Unterhemd – in seinem Atelier, in seiner Hand eine seiner Grafiken. Man sieht Papiere im Hintergrund, Masken an der Wand und weitere Zeichnungen. Neben ihm steht ein Mann mit einer Kamera: Edward Quinn (1920-1997), irischer Fotograf – und guter Freund Picassos. Auch er lächelt.

„Visiting Picasso“ gibt einen Einblick ins Private

Die beiden haben sich 1951 kennengelernt, Quinn hat den Künstler bis zu dessen Tod immer wieder getroffen. „Es gibt wahrscheinlich keinen Fotografen, der so viele Picasso-Bilder gemacht hat wie er“, hat Wolfgang Frei im Interview mit dem NDR gesagt. Frei ist Leiter des Quinn-Archivs. Und Quinns Neffe. Viele Fotografen hätten Picasso porträtiert, so Frei weiter, aber „recht wenige haben ihn im intimen Kreis verfolgen können. Das ist wahrscheinlich das Besondere bei ihm.“

Original-Werke von Pablo Picasso hängen in der Galerie im Marstall neben Fotos von Edward Quinn. Edward Greiner Original-Werke von Pablo Picasso hängen in der Galerie im Marstall neben Fotos von Edward Quinn.

Der besondere Twist: Neben den oft recht persönlichen Schwarzweiß-Fotos sind auch viele Original-Lithografien, Linol- und Holzschnitte und sogar einige Keramiken Picassos zu sehen, ermöglicht in Kooperation mit der Kölner Galerie Boiserée und den Stiftungen der Sparkasse Holstein.

Die Ausstellung „Visiting Picasso“ will einen Einblick ins Private geben: Pablo Picasso mit allem, was er liebte. Seine Freizeit, seine Kinder, seine Freunde, seine Frauen, seine Freundinnen. Und seine Kunst. (nr)

Galerie im Marstall: bis 22.9., Mi-So 11-17 Uhr, Lübecker Str. 8, Ahrensburg, 6/2 Euro, Begleitprogramm: galerie-im-marstall.de

Plan 7 vom 9. August 2024

