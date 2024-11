Ausstellung „Candy World“ in Ottensen: Nur auf den ersten Blick zuckersüß

Popcorn-Duft liegt in der Luft, grelle Farben überall, irgendwo läuft Musik. An einem Kiosk gibt’s Lollis und andere sweete Kleinigkeiten: Jahrmarkt-Stimmung in der Ottensener Urbanshit Gallery! Der Street-Art-Künstler mittenimwald zeigt hier bis zum 24. November seine Ausstellung „Candy World“. Die aber ist nur auf den ersten Blick zuckersüß.

Plötzlich sieht alles so anders aus! Eigentlich ist der Hamburger Künstler bekannt für seine auffälligen Bilder in Schwarz und Rot. Auch an vielen Orten der Stadt kann man mittenimwald-Kunst in den ikonischen Farben entdecken – am Hohenzollernring in Ottensen etwa, an der Wohlwillstraße auf St. Pauli, an der Kleinen Bergstraße in Altona-Altstadt. In der Ausstellung aber dominieren grelle Farben: Pink! Orange! Neongrün! Gelb! Und genau das ist die Idee hinter „Candy World“.

Eine sorglose, bunte Welt – der Schein trügt

„Die Welt bewegt sich von einer Krise in die nächste – Pandemie, Klimawandel und Kriege. Wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, kommt die nächste Krise um die Ecke“, sagt Andreas Jakobs, der seit 20 Jahren als mittenimwald mit seinen herausragenden Stencils – Arbeiten mit Schablonen und Sprühlack – auch international erfolgreich ist. „Ich sehne mich danach, den täglichen schlechten Nachrichten zu entkommen und in eine farbenfrohe und sorglose Welt einzutauchen – und die Ausstellungsbesucher:innen dahin mitzunehmen.“

Aber natürlich trügt der Schein. Seine Arbeiten provozieren mit ihren Motiven und mit Claims wie „Peace Is Over“, „Fuck Fame“ oder „No Fake Smiles“. „Das Düstere hat nur eine neue Verpackung bekommen. Was auf den ersten Blick nach kopflosem Jahrmarkt aussieht, entpuppt sich beim zweiten Hinsehen als Kritik an gesellschaftlichen Missständen“, so Jakobs.

„Candy World“: Mehr als nur eine Ausstellung

„Candy World“ ist ein Kunst-Happening: Der Kiosk steht mitten im Raum, ein mittenimwald-Kunstwerk, aus dem heraus Kunstwerke – Buttons, Taschen, Drucke und kleine Originale – verkauft werden. Es gibt eine limitierte Edition mittenimwald-Gin. Hinter einem Vorhang („Bitte nur einzeln eintreten“) verbirgt sich eine Multimedia-Installation. An diesem Samstag (11-15 Uhr) steht eine Tattoo-Session mit „XIII“ an, am 24. November eine „Live Painting Outdoor Session“ (11-15 Uhr). „Candy World“ als Erlebnis – so clever wie grell.

Das könnte Sie auch interessieren: „Spiele der Götter“: Hier leuchten antike Mythen in bunten Farben

Apropos: „Mit Sicherheit wird es in Zukunft auch wieder Bilder in den üblichen ,mittenimwald-Farben‘ geben“, sagt Jakobs „Aber solange die Welt so düster ist, bleibe ich bunt.“

Urbanshit Gallery: bis 24.11., Mi/Do 15-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Piependreiherweg 6, urbanshit-gallery.com

Die Plan7-Woche ab dem 15. November 2024 MOPO Die Plan7-Woche ab dem 15. November 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.